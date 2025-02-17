Полмиллиона участвующих в специальной военной операции (СВО) российских военнослужащих не желают мирных переговоров с Украиной. Мнение бойцов озвучил боец Вооруженных сил России с позывным Дизайнер, его слова приводит военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

По словам Дизайнера, участники СВО хотят выполнить цели и задачи операции и уничтожить Вооруженные силы Украины (ВСУ).

« В с е х о т я т д о к о н ц а , в с е х о т я т п о л н о с т ь ю у н и ч т о ж и т ь у к р а и н с к у ю а р м и ю , п о т о м у ч т о о н а о ч е н ь с и л ь н о о т л и ч а е т с я в о с п р и я т и е м м и р а . ( . . . ) П о л н о е у н и ч т о ж е н и е а р м и и , п о л н о е у н и ч т о ж е н и е п о л и т и ч е с к о г о р у к о в о д с т в а Украины», — заявил он.

Боец добавил, что мир с Украиной возможен лишь после выполнения всех российских условий.

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