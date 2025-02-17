Российские военнослужащие окончательно перерезали трассу в «Андреевском мешке» и существенно продвинулись на его территории. Об этом свидетельствуют данные карты боевых действий аналитиков украинского проекта Deep State.

По данным информационного ресурса, солдаты ВС РФ продолжают наступать в сторону Великой Новоселки. В публикации отмечается, что бойцы взяли под контроль село Срибное в Покровском районе и расширили плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-Бык» в Константиновском районе Донецкой области.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», бойцы ВС РФ осуществили успешный штурм села Новоселка, которое находится за Великой Новоселкой.

В сообщении говорится, что механизированная колонна техники с десантом прошла опорные пункты одной из бригад, заехала в населенный пункт и высадила десант фактически в тыл смежного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).