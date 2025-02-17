Учения стран НАТО стартовали у российских границ

Очередные учения стран НАТО стартовали неподалеку от российских границ. Маневры Arctic Forge-2025 пройдут в Финляндии и Норвегии с 17 по 18 февраля. Речь идет фактически об отработке совместимости армии США с подразделениями этих двух стран. Такие учения проводятся Соединенными Штатами в разных странах, имеющих выход к Арктике.

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Как заявляется, цель данных учений укрепить военное сотрудничество и расширить возможности в экстремально холодных погодных условиях. В маневрах, которые пройдут в Финляндии, примут участие порядка 330 американских солдат из 11-й воздушно-десантной дивизии и 10-й горной дивизии, 500 финских военнослужащих, а также 40 военных из 2-й канадской механизированной бригадной группы. В Норвегии отрабатывать "возможности дальнего точного удара в арктических условиях" будут 110 военнослужащих армии США из 41-й бригады полевой артиллерии, которая расквартирована в Германии.

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