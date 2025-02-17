Российский боец в одиночку уничтожил группу ВСУ и попал на видео

Боец Вооруженных сил РФ в одиночку уничтожил четырех солдат украинской армии, которые прятались в блиндаже глубиной в 7 метров. Как сообщает Telegram-канал Shot, ему удалось закинуть в землянку противотанковую мину.

Случай произошел вблизи Купянска, в котором российская армия недавно разгромила противника. После поражения бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили в лесополосу и спрятались в землянке. Вычислить ее удалось с помощью аэроразведки.

Провести зачистку вызвался боец 6-й армии. Он взял с собой противотанковую мину, подобрался к позиции украинских солдат и швырнул ее в блиндаж. Враг был уничтожен, а ВС РФ захватили важный участок территории в окрестностях Купянска.

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На опубликованных кадрах запечатлено, как российский военный закидывает мину в землянку и убегает. После этого происходит мощный взрыв, который поднимает в воздух тучу дыма и земли.