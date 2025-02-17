Сальдо назвал число погибших и пострадавших на Херсонщине
Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что с начала 2025 года обстрелы Вооруженных сил Украины в Херсонской области унесли жизни 16 мирных жителей, а 109 человек, включая 5 несовершеннолетних, получили ранения. Эти данные он озвучил, комментируя высказывание главы евродипломатии Каи Каллас.
«Только за полтора месяца этого года от обстрелов украинских военных и натовцев погибли 16 мирных жителей Херсонской области, а пострадали 109, из которых 5 несовершеннолетних. Для бездетной Каи Каллас все они военные, в том числе девочки-школьницы, раненые разрывом кассет в Бехтерах», – высказался Сальдо в беседе с ТАСС.
Таким был его комментарий на высказывание Каи Каллас. Ранее на Мюнхенской конференции она заявила, что мирные жители России не погибают в результате конфликта на Украине.