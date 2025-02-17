Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что с начала 2025 года обстрелы Вооруженных сил Украины в Херсонской области унесли жизни 16 мирных жителей, а 109 человек, включая 5 несовершеннолетних, получили ранения. Эти данные он озвучил, комментируя высказывание главы евродипломатии Каи Каллас.

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« Т о л ь к о з а п о л т о р а м е с я ц а э т о г о г о д а о т о б с т р е л о в у к р а и н с к и х в о е н н ы х и н а т о в ц е в п о г и б л и 1 6 м и р н ы х ж и т е л е й Х е р с о н с к о й о б л а с т и , а п о с т р а д а л и 1 0 9 , и з к о т о р ы х 5 н е с о в е р ш е н н о л е т н и х . Д л я б е з д е т н о й К а и К а л л а с в с е о н и в о е н н ы е , в т о м ч и с л е д е в о ч к и - ш к о л ь н и ц ы , р а н е н ы е р а з р ы в о м к а с с е т в Б е х т е р а х » , – в ы с к а з а л с я Сальдо в беседе с ТАСС.

Таким был его комментарий на высказывание Каи Каллас. Ранее на Мюнхенской конференции она заявила, что мирные жители России не погибают в результате конфликта на Украине.