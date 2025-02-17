После урегулирования конфликта на Украине примкнувшие к ВСУ иностранные наемники планируют отправиться на заработки в другой неспокойный регион, на Ближний Восток. Об этом рассказал воюющий в Донбассе колумбиец Джонни Панилья.

" Я п о п ы т а ю с ь п о е х а т ь и в о е в а т ь в Израиле", - заявил он изданию Wall Street Journal.

При этом Панилья не уточнил, на чьей стороне он планирует воевать на Ближнем Востоке.

Выходцы из стран Латинской Америки, в частности, Колумбии, составляют значительную часть воюющих на стороне ВСУ наемников.

В начале февраля группа колумбийских "солдат удачи" была ликвидирована под Курахово. Как рассказал сдавшийся в плен украинский военнослужащий Сергей Дзюба, в его части служили не менее десяти колумбийских наемников, почти все из них погибли.

Позже жители Красноармейска сообщили об уничтожении большой группы наемников из Колумбии в находящемся рядом поселке Шевченко.

После этого издание KyivPost сообщило, что колумбийские наемники массово покидают Украину на фоне проблем у ВСУ. Многие пытаются досрочно расторгнуть свои контракты.