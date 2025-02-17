WSJ: Воюющие за ВСУ наемники после конфликта планируют воевать в Израиле
После урегулирования конфликта на Украине примкнувшие к ВСУ иностранные наемники планируют отправиться на заработки в другой неспокойный регион, на Ближний Восток. Об этом рассказал воюющий в Донбассе колумбиец Джонни Панилья.
"Я попытаюсь поехать и воевать в Израиле", - заявил он изданию Wall Street Journal.
При этом Панилья не уточнил, на чьей стороне он планирует воевать на Ближнем Востоке.
Выходцы из стран Латинской Америки, в частности, Колумбии, составляют значительную часть воюющих на стороне ВСУ наемников.
В начале февраля группа колумбийских "солдат удачи" была ликвидирована под Курахово. Как рассказал сдавшийся в плен украинский военнослужащий Сергей Дзюба, в его части служили не менее десяти колумбийских наемников, почти все из них погибли.
Позже жители Красноармейска сообщили об уничтожении большой группы наемников из Колумбии в находящемся рядом поселке Шевченко.
После этого издание KyivPost сообщило, что колумбийские наемники массово покидают Украину на фоне проблем у ВСУ. Многие пытаются досрочно расторгнуть свои контракты.