Известный ландшафтный парк в ДНР перешел под контроль ВС России

Ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой в Донецкой Народной Республике перешел под контроль Вооруженных сил РФ, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Денис Пушилин. По его словам, российские силы продвигаются в этой местности. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

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П о д к о н т р о л е м В С РФ находится для нас известный знаковый ландшафтный парк «Клебан-бык». Это уже в направлении Константиновки, поэтому здесь мы также видим продвижение, — сказал Пушилин.

Накануне руководитель региона сообщил, что российские военнослужащие на нескольких участках вышли на трассу Красноармейск — Константиновка в ДНР. По его словам, ВС РФ «разрезают» оборону ВСУ на Красноармейском направлении. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Также в этот день стало известно, что российские десантники с техникой в ходе успешного штурма прорвались в тыл ВСУ в село Новоселку, которое находится к западу от Великой Новоселки в ДНР. Авторы публикации ссылаются на украинских аналитиков, которые пожаловались на тактику ВС РФ с использованием защищенного от радиоэлектронного воздействия танка впереди колонны. В Минобороны России данную информацию также не комментировали.