«Спрятаться — не значит спастись»: Кадыров показал уничтожение блиндажа ВСУ
В Суджанском районе, в направлении поселка Мартыновка, воздушная разведка полка 1434 «АХМАТ-Чечня» Министерства обороны России под руководством Асламбека Салиева, выявила тщательно замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины, который был скрыт сетью, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что укрытие не помогло противнику спастись.
Суджанский район, направление Мартыновка. Воздушная разведка полка 1434 «АХМАТ-Чечня» МО РФ под командованием дорогого БРАТА Асламбека Салиева обнаружила тщательно замаскированный блиндаж противника, скрытый под маскировочной сетью. Однако спрятаться — не значит спастись, — написал он.