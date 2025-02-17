В Суджанском районе, в направлении поселка Мартыновка, воздушная разведка полка 1434 «АХМАТ-Чечня» Министерства обороны России под руководством Асламбека Салиева, выявила тщательно замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины, который был скрыт сетью, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что укрытие не помогло противнику спастись.

С у д ж а н с к и й р а й о н , н а п р а в л е н и е М а р т ы н о в к а . В о з д у ш н а я р а з в е д к а п о л к а 1 4 3 4 « А Х М А Т - Ч е ч н я » МО РФ под командованием дорогого БРАТА Асламбека Салиева обнаружила тщательно замаскированный блиндаж противника, скрытый под маскировочной сетью. Однако спрятаться — не значит спастись, — написал он.