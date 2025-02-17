Пушилин сообщил о попытках ВСУ перебросить подкрепление в Часов Яр

Командование Вооруженных сил Украины пытается перебросить подкрепления своим частям в Часовом Яре. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

© Газета.Ru

« В с а м о м Ч а с о в о м Я р е и д у т е щ е г о р о д с к и е б о и . П р о т и в н и к с т а р а е т с я в с е м и с и л а м и у д е р ж а т ь с я , н а с к о л ь к о е с т ь в о з м о ж н о с т ь . С т а р а е т с я п е р е б р о с и т ь п о д к р е п л е н и я д л я т о г о , ч т о б ы у д е р ж а т ь н а с к о л ь к о в о з м о ж н о д о л г о н а с е л е н н ы й п у н к т » , — з а я в и л Пушилин.

Он добавил, что в районе к западу от Часова Яра, ближе к Константиновке инженерные подразделения ВСУ пытаются создать новую линию обороны.

При этом 15 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские войска контролируют всего 20% территории Часова Яра в ДНР.

По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, взятие города относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. Когда российской армии удастся выйти на административные границы ЛНР и ДНР, можно будет двинуться на левый берег Днепра.