Войска страны НАТО заметили в стратегически важном для России регионе

Вооруженные силы (ВС) Швеции активизировались в Арктике, представляющей для России стратегический интерес, и заинтересованы в создании новых портов в регионе. Об этом сообщается в исследовании Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН).

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« С т р а н а з а и н т е р е с о в а н а в п р о в е д е н и и р а б о т н а ш е л ь ф е , с т р о и т е л ь с т в е с е в е р н ы х п о р т о в , с у д о с т р о е н и и , р а з в и т и и и н ф р а с т р у к т у р ы , м о р с к о г о т р а н с п о р т а » , — о т м е ч а е т с я в р а б о т е .

Дополнительно уточняется, что Арктика представляет особый интерес для Стокгольма. Кроме того, указывается, что войска королевства действовали в регионе еще до вступления в НАТО, в основном в координации с Финляндией.

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В 2023 году шведская горнодобывающая компания LKAB нашла в Арктике крупнейшее месторождение редкоземельных металлов. Редкоземельные металлы, 17 элементов, востребованы в производстве электромобилей и других высокотехнологичных отраслях. В настоящее время абсолютным лидером по их добыче является Китай. В Европе это сырье не добывается, хотя спрос на него растет и, согласно оценкам Еврокомиссии, к 2030 году увеличится в пять раз.