Расчет противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ зафиксировал выход на пусковой рубеж самолета украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в районе Константинополя. Других подробностей не приводится.

Стармер: Лондон готов разместить войска на Украине

3 февраля стало известно, что российская авиация сбила украинский тяжелый истребитель Су-27 с летчиком Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Иваном Болотовым, имевшим звание капитана. Сообщалось, что 831-ая Миргородская бригада тактической авиации, в которой он служил, бомбила Курскую область.