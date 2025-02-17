Смертность среди пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области выросла из-за резкого похолодания. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил источник в группировке российских войск «Север».

Собеседник агентства рассказал, что благодаря успешной комплексной работе подразделений Вооруженных сил РФ противник не может произвести ротацию, а также подвезти теплую одежду, боеприпасы и питание. В лесах же держатся морозы до -15 градусов.

« У к р а и н с к и е в о е н н ы е , к о т о р ы е р а н е е з а н я л и п о з и ц и и в К у р с к о й о б л а с т и , б ы л и л е г к о о д е т ы , б е з т е п л ы х в е щ е й . В с в я з и с р е з к и м п о х о л о д а н и е м н а б л ю д а е т с я в ы с о к а я с м е р т н о с т ь о т х о л о д а » , — д о б а в и л о н .

Источник отметил, что у тяжело раненных почти нет шансов дожить до утра, а противник не эвакуирует их с поля боя.

Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области

Напомним, по последним данным Минобороны противник потерял на курском направлении свыше 60780 военнослужащих. Уничтожены 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 боевых бронированных машин, 1986 автомобилей и сотни единиц иной техники.