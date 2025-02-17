Боевики ВСУ начали массово гибнуть в Курской области по одной причине
Смертность среди пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области выросла из-за резкого похолодания. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил источник в группировке российских войск «Север».
Собеседник агентства рассказал, что благодаря успешной комплексной работе подразделений Вооруженных сил РФ противник не может произвести ротацию, а также подвезти теплую одежду, боеприпасы и питание. В лесах же держатся морозы до -15 градусов.
«Украинские военные, которые ранее заняли позиции в Курской области, были легко одеты, без теплых вещей. В связи с резким похолоданием наблюдается высокая смертность от холода», — добавил он.
Источник отметил, что у тяжело раненных почти нет шансов дожить до утра, а противник не эвакуирует их с поля боя.
Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области
Напомним, по последним данным Минобороны противник потерял на курском направлении свыше 60780 военнослужащих. Уничтожены 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 боевых бронированных машин, 1986 автомобилей и сотни единиц иной техники.