Морозы в Курской области приводят к потерям среди ВСУ
В Курской области резко упала температура, что привело к увеличению смертности среди украинских военных. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск «Север».
— Мы наблюдаем, как увеличилось количество трупов замерзших солдат ВСУ в лесополосах. У тяжелораненых военнослужащих практически не остается шансов дожить до утра. Противник не эвакуирует своих бойцов с поля боя, — заявил источник.
Уточняется, что бойцы Вооруженных сил Украины, находящиеся на позициях в легкой одежде, замерзают из-за отсутствия теплого обмундирования. Российским войскам удалось нарушить снабжение и ротацию противника, препятствуя доставке необходимых припасов, включая теплую одежду. В настоящее время в регионе наблюдаются морозы до минус 15 градусов, говорится в статье.Потери Украины в текущем конфликте втрое превышают суммарные потери США во вьетнамской и корейской войнах, заявил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности.