В Курской области резко упала температура, что привело к увеличению смертности среди украинских военных. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск «Север».

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— М ы н а б л ю д а е м , к а к у в е л и ч и л о с ь к о л и ч е с т в о т р у п о в з а м е р з ш и х с о л д а т В С У в л е с о п о л о с а х . У т я ж е л о р а н е н ы х в о е н н о с л у ж а щ и х п р а к т и ч е с к и н е о с т а е т с я ш а н с о в д о ж и т ь д о у т р а . П р о т и в н и к н е э в а к у и р у е т с в о и х б о й ц о в с п о л я б о я , — з а я в и л и с т о ч н и к .

Уточняется, что бойцы Вооруженных сил Украины, находящиеся на позициях в легкой одежде, замерзают из-за отсутствия теплого обмундирования. Российским войскам удалось нарушить снабжение и ротацию противника, препятствуя доставке необходимых припасов, включая теплую одежду. В настоящее время в регионе наблюдаются морозы до минус 15 градусов, говорится в статье.Потери Украины в текущем конфликте втрое превышают суммарные потери США во вьетнамской и корейской войнах, заявил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности.