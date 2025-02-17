Силы ПВО за ночь уничтожили 90 БПЛА над территорией России
Силы ПВО за ночь уничтожили 90 украинских беспилотников над четырьмя регионами России.
Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.
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Уточняется, что 38 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, 24 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА — над территорией республики Крым, семь БПЛА — над акваторией Чёрного моря, по два БПЛА — над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БПЛА над территориями Брянской и Белгородской области.