Силы ПВО за ночь уничтожили 90 БПЛА над территорией России

Силы ПВО за ночь уничтожили 90 украинских беспилотников над четырьмя регионами России.

Об этом сообщает Минобороны.

« В т е ч е н и е п р о ш е д ш е й н о ч и д е ж у р н ы м и с р е д с т в а м и П В О п е р е х в а ч е н о и у н и ч т о ж е н о 9 0 у к р а и н с к и х б е с п и л о т н ы х л е т а т е л ь н ы х а п п а р а т о в » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и .

Системы ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 50 БПЛА ВСУ

Уточняется, что 38 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, 24 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА — над территорией республики Крым, семь БПЛА — над акваторией Чёрного моря, по два БПЛА — над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БПЛА над территориями Брянской и Белгородской области.