В России предупредили о провокациях Киева к 23 февраля

Украина готовит провокации на территории России к 23 февраля. Об этом в интервью Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

В России предупредили о провокациях Киева к 23 февраля
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«[Президент Украины Владимир] Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты. Речь идет в том числе о повышении интенсивности ударов по гражданским объектам и инфраструктуре», — сказал он.

По его словам, это делается с целью помешать началу переговоров Москвы и Вашингтон. Мир, подчеркнул Рогов, неизбежно приведет к «политической смерти» Зеленского.

Ранее Рогов прокомментировал звонки президента США Дональда Трампа лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. По его мнению, тон заявлений американского президента на данный момент внушает сдержанный оптимизм.

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