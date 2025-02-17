Украина готовит провокации на территории России к 23 февраля. Об этом в интервью Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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« [ П р е з и д е н т Украины Владимир] Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты. Речь идет в том числе о повышении интенсивности ударов по гражданским объектам и инфраструктуре», — сказал он.

По его словам, это делается с целью помешать началу переговоров Москвы и Вашингтон. Мир, подчеркнул Рогов, неизбежно приведет к «политической смерти» Зеленского.

Ранее Рогов прокомментировал звонки президента США Дональда Трампа лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. По его мнению, тон заявлений американского президента на данный момент внушает сдержанный оптимизм.