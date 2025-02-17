В Ростовской области подавили несколько БПЛА ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Каменском районе были подавлены несколько украинских беспилотников.

В Ростовской области подавили несколько БПЛА ВСУ
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Об этом он написал в Telegram-канале.

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлены БПЛА в Каменском районе», указал глава региона.

Уточняется, что пострадавших и разрушений на земле в результате произошедшего нет.

Ранее сообщалось, что массированная атака БПЛА была совершена по территории Краснодарского края.

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Юрий Слюсарь