В Ростовской области подавили несколько БПЛА ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Каменском районе были подавлены несколько украинских беспилотников.

Об этом он написал в Telegram-канале.

« Н о ч ь ю с р е д с т в а м и р а д и о э л е к т р о н н о й б о р ь б ы п о д а в л е н ы Б П Л А в К а м е н с к о м р а й о н е » , — у к а з а л г л а в а р е г и о н а .

Уточняется, что пострадавших и разрушений на земле в результате произошедшего нет.

Ранее сообщалось, что массированная атака БПЛА была совершена по территории Краснодарского края.