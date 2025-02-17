В Ростовской области подавили несколько БПЛА ВСУ
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Каменском районе были подавлены несколько украинских беспилотников.
Об этом он написал в Telegram-канале.
«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлены БПЛА в Каменском районе», — указал глава региона.
Уточняется, что пострадавших и разрушений на земле в результате произошедшего нет.
Ранее сообщалось, что массированная атака БПЛА была совершена по территории Краснодарского края.