Минобороны сообщило об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ

Расчеты реактивных системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.
"Расчеты РСЗО "Ураган" при выполнении огневых задач уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО", - отметили в ведомстве.
Во время аэроразведки расчетом беспилотника было обнаружено скопление военнослужащих и техники ВСУ, замаскированных в лесополосе. Получив координаты целей, расчеты РСЗО выдвинулись в район боевого применения и выполнили залп реактивными снарядами на дистанцию более 25 км. "В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе", - добавили в Минобороны.
Как рассказали в министерстве, в ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным укреплениям и бронетехнике ВСУ.