Минобороны сообщило об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ

Расчеты реактивных системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

" Р а с ч е т ы Р С З О " У р а г а н " п р и в ы п о л н е н и и о г н е в ы х з а д а ч у н и ч т о ж и л и п у н к т в р е м е н н о й д и с л о к а ц и и , с к о п л е н и е б р о н е т е х н и к и и ж и в о й с и л ы В С У н а о д н о м и з н а п р а в л е н и й в з о н е п р о в е д е н и я С В О " , - о т м е т и л и в в е д о м с т в е .

Во время аэроразведки расчетом беспилотника было обнаружено скопление военнослужащих и техники ВСУ, замаскированных в лесополосе. Получив координаты целей, расчеты РСЗО выдвинулись в район боевого применения и выполнили залп реактивными снарядами на дистанцию более 25 км. "В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе", - добавили в Минобороны.

Как рассказали в министерстве, в ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным укреплениям и бронетехнике ВСУ.