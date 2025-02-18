В Германии признали отсутствие запасов оружия на складах Европы и Украины

В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах. Отсутствие вооружений признал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Financial Times (FT).

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« У е в р о п е й ц е в и у к р а и н ц е в н а с к л а д а х н и ч е г о н е т » , — з а я в и л о н . П о е г о с л о в а м , с п р о с н а о р у ж и е в р е г и о н е о с т а н е т с я в ы с о к и м д а ж е в с л у ч а е п р е к р а щ е н и я о г н я м е ж д у в к о н ф л и к т е н а Украине.

Стало известно о конфликте в ЕС по вопросу отправки войск на Украину

Ранее глава оборонного концерна отметил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине. Паппергер подчеркнул, что Европа сама виновата в том, что ее отстранили от переговоров, поскольку европейские страны недостаточно инвестировали в оборону.