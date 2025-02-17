Сальдо в ответ на ложь Каллас назвал число погибших и пострадавших на Херсонщине

Обстрелы Вооруженных сил Украины с начала 2025 года убили 16 мирных жителей Херсонской области, 109 человек, среди них 5 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо, комментируя высказывание главы евродипломатии Каи Каллас.

Ранее Каллас на Мюнхенской конференции заявила, что мирные жители России не погибают в результате конфликта на Украине.