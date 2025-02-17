Стармер: Лондон готов разместить войска на Украине

Британия готова разместить войска на Украине для обеспечения выполнения мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своей статье в The Telegraph, передает «Интерфакс».
«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины», — пишет Стармер.
По его словам, это включает и дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины.
«Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, направив в случае необходимости наши собственные войска на места», — заявил премьер.
Стармер заявляет, что понимает ответственность в связи с «потенциальной опасностью для британских военнослужащих».
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«Но любая помощь в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и этой страны», — считает Стармер.
Статья британского премьера опубликована в преддверии встречи в Париже с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО.
«Мы должны четко понимать, что мир не может быть достигнут любой ценой. Украина должна быть за столом этих переговоров», — заявил премьер-министр Великобритании в своей статье.
После встречи в Париже Стармер планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.