Стармер: Лондон готов разместить войска на Украине

Британия готова разместить войска на Украине для обеспечения выполнения мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своей статье в The Telegraph, передает «Интерфакс».

« В е л и к о б р и т а н и я г о т о в а и г р а т ь в е д у щ у ю р о л ь в у с к о р е н и и р а б о т ы н а д г а р а н т и я м и б е з о п а с н о с т и д л я Украины», — пишет Стармер.

По его словам, это включает и дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины.

« Н о э т о т а к ж е о з н а ч а е т г о т о в н о с т ь и ж е л а н и е в н е с т и с в о й в к л а д в о б е с п е ч е н и е г а р а н т и й б е з о п а с н о с т и Украины, направив в случае необходимости наши собственные войска на места», — заявил премьер.

Стармер заявляет, что понимает ответственность в связи с «потенциальной опасностью для британских военнослужащих».

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« Н о л ю б а я п о м о щ ь в о б е с п е ч е н и и б е з о п а с н о с т и Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и этой страны», — считает Стармер.

Статья британского премьера опубликована в преддверии встречи в Париже с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО.

« М ы д о л ж н ы ч е т к о п о н и м а т ь , ч т о м и р н е м о ж е т б ы т ь д о с т и г н у т л ю б о й ц е н о й . Украина должна быть за столом этих переговоров», — заявил премьер-министр Великобритании в своей статье.

После встречи в Париже Стармер планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.