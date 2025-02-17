Вайдель: поставки Taurus напрямую вовлекут ФРГ в конфликт на Украине
Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выступила против поставок крылатых ракет Taurus Киеву, так как это, по её словам, напрямую вовлекло бы страну в украинский конфликт.
«Я могу сказать одно: никаких немецких солдат на территории Украины, никакого дальнейшего снабжения Украины немецким оружием быть не должно», — цитирует её РИА Новости.
Вайдель отметила, что ранее можно было бы обсуждать участие Германии в международных миротворческих силах, однако даже этот шанс страна упустила, а Россия больше не воспринимает Берлин как нейтральную сторону.
Несмотря на это, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее вновь призвала не допустить победу России в конфликте с Украиной.
Также сообщалось, как украинский конфликт расколол немецкий истеблишмент.