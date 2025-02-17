Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выступила против поставок крылатых ракет Taurus Киеву, так как это, по её словам, напрямую вовлекло бы страну в украинский конфликт.

« Я м о г у с к а з а т ь о д н о : н и к а к и х н е м е ц к и х с о л д а т н а т е р р и т о р и и Украины, никакого дальнейшего снабжения Украины немецким оружием быть не должно», — цитирует её РИА Новости.

Вайдель отметила, что ранее можно было бы обсуждать участие Германии в международных миротворческих силах, однако даже этот шанс страна упустила, а Россия больше не воспринимает Берлин как нейтральную сторону.

Несмотря на это, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее вновь призвала не допустить победу России в конфликте с Украиной.

Также сообщалось, как украинский конфликт расколол немецкий истеблишмент.