Военные ВСУ минировали тела убитых в Авдеевке мирных жителей
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивали жителей Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), после чего минировали их тела. Такую информацию предоставил лейтенант Артем Алексенцев с позывным Крестик.
— Боевики минировали тела гражданских, пытались скрыть следы своих преступлений, — заявил он.
Он также сообщил, что российские саперы смогли обезвредить мины, которые оставили украинские военные. Затем тела мертвых жителей передали медицинским службам, передает ТАСС.
Военный корреспондент Александр Коц поинтересовался у украинского президента Владимира Зеленского, о каком обмене территорий между Москвой и Киевом может идти речь, если солдаты ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области.
Украинские военные убивают своих же. Командиры войск ликвидируют тех, кто сдается в плен российским военным, чтобы убрать свидетелей преступлений боевиков ВСУ. Один из пленных рассказал, что в его группе были два тяжелораненых солдата. Один погиб, не дождавшись эвакуации, другой — в процессе смены позиций.