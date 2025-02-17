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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивали жителей Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), после чего минировали их тела. Такую информацию предоставил лейтенант Артем Алексенцев с позывным Крестик.

— Б о е в и к и м и н и р о в а л и т е л а г р а ж д а н с к и х , п ы т а л и с ь с к р ы т ь с л е д ы с в о и х п р е с т у п л е н и й , — з а я в и л о н .

Он также сообщил, что российские саперы смогли обезвредить мины, которые оставили украинские военные. Затем тела мертвых жителей передали медицинским службам, передает ТАСС.

Военный корреспондент Александр Коц поинтересовался у украинского президента Владимира Зеленского, о каком обмене территорий между Москвой и Киевом может идти речь, если солдаты ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области.

Украинские военные убивают своих же. Командиры войск ликвидируют тех, кто сдается в плен российским военным, чтобы убрать свидетелей преступлений боевиков ВСУ. Один из пленных рассказал, что в его группе были два тяжелораненых солдата. Один погиб, не дождавшись эвакуации, другой — в процессе смены позиций.