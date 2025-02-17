Военные ВСУ минировали тела убитых в Авдеевке мирных жителей

Военный рассказал о минировании ВСУ тел убитых мирных жителей в ДНР
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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивали жителей Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), после чего минировали их тела. Такую информацию предоставил лейтенант Артем Алексенцев с позывным Крестик.

Боевики минировали тела гражданских, пытались скрыть следы своих преступлений, заявил он.

Он также сообщил, что российские саперы смогли обезвредить мины, которые оставили украинские военные. Затем тела мертвых жителей передали медицинским службам, передает ТАСС.

Военный корреспондент Александр Коц поинтересовался у украинского президента Владимира Зеленского, о каком обмене территорий между Москвой и Киевом может идти речь, если солдаты ВСУ расстреливают мирных жителей Курской области.

Украинские военные убивают своих же. Командиры войск ликвидируют тех, кто сдается в плен российским военным, чтобы убрать свидетелей преступлений боевиков ВСУ. Один из пленных рассказал, что в его группе были два тяжелораненых солдата. Один погиб, не дождавшись эвакуации, другой — в процессе смены позиций.

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