Вооружение и военная техника, которую западные страны поставляют Вооруженным силам Украины, пропадают, не доезжая до учебных центров. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали о фактах коррупции на территории Украины при доставке военной помощи, полученной от Запада.

« Г р у з о в и к и , в е з у щ и е т е х н и к у , в р е м я о т в р е м е н и п р о п а д а ю т , а п а р т и и т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в п р и б ы в а ю т в в о е н н ы е ч а с т и б е з к а к и х - л и б о д е т а л е й » , — о т м е ч а е т с я в м а т е р и а л е .

ЕС готовит в отместку Трампу собственный пакет помощи Киеву

10 февраля глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал использовать тактику «опытного уголовника», чтобы сдавать США своих подельников в коррупционных схемах в надежде избежать наказания.

В начале января Зеленский говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил, чья.