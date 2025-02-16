Telegraph: грузовики с западной военной помощью пропадают на Украине
Вооружение и военная техника, которую западные страны поставляют Вооруженным силам Украины, пропадают, не доезжая до учебных центров. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали о фактах коррупции на территории Украины при доставке военной помощи, полученной от Запада.
«Грузовики, везущие технику, время от времени пропадают, а партии транспортных средств прибывают в военные части без каких-либо деталей», — отмечается в материале.
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10 февраля глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал использовать тактику «опытного уголовника», чтобы сдавать США своих подельников в коррупционных схемах в надежде избежать наказания.
В начале января Зеленский говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил, чья.