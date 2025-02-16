ВСУ атаковали Краснодарский край

Российские системы противовоздушной обороны перехватили шесть вражеских беспилотников над Азовским морем и три — над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны РФ. Информации о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков не сообщается.

В п е р и о д с 1 9 . 5 0 д о 2 0 . 4 5 м с к д е ж у р н ы м и с р е д с т в а м и П В О у н и ч т о ж е н ы д е в я т ь у к р а и н с к и х б е с п и л о т н ы х л е т а т е л ь н ы х а п п а р а т о в , — с к а з а н о в п у б л и к а ц и и .

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое мирных жителей стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины на село Графовку Краснояружского района. ВСУ ударили беспилотником по движущемуся автомобилю, в котором находились трое мужчин.

Накануне, 15 февраля, Гладков информировал, что за последние сутки ВСУ направили на Белгородскую область 79 беспилотников. В частности, по Белгородскому району были нанесены удары с помощью 11 БПЛА, восемь из которых сбиты системой ПВО. Всего, по словам губернатора, противовоздушные системы ликвидировали 52 дрона.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщал, что один человек получил ранение во время обстрела поселка Коренево со стороны ВСУ. По его словам, пострадавшим оказался 67-летний местный житель. Он находился во дворе своего дома, когда туда прилетел снаряд.