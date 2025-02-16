США официально озвучили свои два принципа урегулирования СВО

Конфликт на Украине не может быть завершен военным путем и потребует дипломатического решения. Также урегулирование не должно быть временным. Такое мнение озвучил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

« П р е з и д е н т [США] четко заявляет, что [конфликту] необходимо положить конец. Есть ряд ключевых условий. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение противостояния. Во-вторых, оно не может быть окончено на поле боевых действий», — сказал Уолтц, чьи слова приводит телеканал Fox News.

В дополнение к своему основному заявлению, Уолтц подчеркнул важность изменения структуры помощи, предоставляемой США Украине, и указал на необходимость долгосрочных гарантий безопасности, в которых должна принимать участие Европа. Эти меры видятся США как важные составляющие будущего урегулирования.

Стало известно, примут ли участие в переговорах Украина и ЕС

При этом США не рассматривают вступление Украины в НАТО в качестве возможности урегулировать конфликт. Согласно заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, подобные решения просто «нереалистичны», пишет RT.