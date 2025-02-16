Российские военные разрезали оборону ВСУ

Российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, разрезали оборону бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об том рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что российским военным удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка.

« Ч т о к а с а е т с я К р а с н о а р м е й с к о г о н а п р а в л е н и я , м ы в и д и м р а з р е з а н и е о б о р о н ы п р о т и в н и к а , р а з р е з а н и е г р у п п и р о в к и в р а г а . В и д и м в ы х о д ы н а н е с к о л ь к и х у ч а с т к а х н а в а ж н у ю т р а с с у К р а с н о а р м е й с к — К о н с т а н т и н о в к а . П о э т о м у в и д и м о п р е д е л е н н о г о р о д а у с п е х и » , — н а п и с а л Пушилин.

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Об успехах российских военных он сообщил в своем telegram-канале.