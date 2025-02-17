ВС России вошли в село Новоочеретоватое

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в село Новоочеретоватое на Времевском направлении.

По его словам, здесь начались ожесточённые бои.

По данным РИА Новости, российские войска закрепились в южной и юго-восточной части села и продвигаются вперёд.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о выходе ВС России на нескольких участках на трассу Красноармейск — Константиновка.

Также сообщалось, что российские военные поразили военные аэродромы и цех сборки БПЛА ВСУ.