Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в село Новоочеретоватое на Времевском направлении.
По его словам, здесь начались ожесточённые бои.
По данным РИА Новости, российские войска закрепились в южной и юго-восточной части села и продвигаются вперёд.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о выходе ВС России на нескольких участках на трассу Красноармейск — Константиновка.
Также сообщалось, что российские военные поразили военные аэродромы и цех сборки БПЛА ВСУ.