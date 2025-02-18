В украинской армии действует практика освобождения от военной службы за взятки. Она неофициальная, но особо не скрывается - командиры сами предлагают солдатам откупиться от фронта. А если кому-то не хватает денег, предлагают еще послужить и накопить. Об этом рассказал сдавшийся в плен в Курской области командир взвода 21-й ОМБр Игорь Боронило.

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Он из Киева, был пойман на улице, мобилизован и отправлен в учебный лагерь. Подготовка проходила ттак: их привозили на полигон и командир говорил: я поехал, вы идите в лесок и отдыхайте, только чтобы вас не видели. В 18 придет автобус, грузитесь в него и возвращайтесь в часть.

" В л а г е р е в и д е л н а е м н и к о в . Ч е р е з н е с к о л ь к о п а л а т о к о т н а с в и с е л ф л а г Бразилии, в военном магазине видел азиатов, несколько девушек. Но нам было запрещено подходить к иностранцам и заговаривать с ними", - рассказал пленный.

Зато можно было улучшить свою судьбу. Перевестись в хорошее место в тылу стоило 10-15 тысяч гривен. О некоторых ВСУ вообще были готовы забыть навсегда - за 20 тысяч долларов.

" Н а м е д к о м и с с и и с т а в я т п р а в и л ь н ы й д и а г н о з и в с е , ч е л о в е к б о л ь ш е н е с л у ж и т . М о е м у з н а к о м о м у п р е д л о ж и л и , у н е г о н е х в а т а л о п о р я д к а т р е х т ы с я ч . Е м у с к а з а л и : и д и д о с л у ж и в а й . Н а к о п и ш ь - п р и д е ш ь " .

Знакомый Боронило отправился на передовую, выжил там, заработал недостающую сумму, уплатил 20 тысяч долларов и списался из армии.