Пленный рассказал, сколько стоило откупиться от ВСУ

Пленный Боронило: Откупиться от ВСУ стоит 20 тысяч долларов
В украинской армии действует практика освобождения от военной службы за взятки. Она неофициальная, но особо не скрывается - командиры сами предлагают солдатам откупиться от фронта. А если кому-то не хватает денег, предлагают еще послужить и накопить. Об этом рассказал сдавшийся в плен в Курской области командир взвода 21-й ОМБр Игорь Боронило.
Он из Киева, был пойман на улице, мобилизован и отправлен в учебный лагерь. Подготовка проходила ттак: их привозили на полигон и командир говорил: я поехал, вы идите в лесок и отдыхайте, только чтобы вас не видели. В 18 придет автобус, грузитесь в него и возвращайтесь в часть.
"В лагере видел наемников. Через несколько палаток от нас висел флаг Бразилии, в военном магазине видел азиатов, несколько девушек. Но нам было запрещено подходить к иностранцам и заговаривать с ними", - рассказал пленный.
Зато можно было улучшить свою судьбу. Перевестись в хорошее место в тылу стоило 10-15 тысяч гривен. О некоторых ВСУ вообще были готовы забыть навсегда - за 20 тысяч долларов.
"На медкомиссии ставят правильный диагноз и все, человек больше не служит. Моему знакомому предложили, у него не хватало порядка трех тысяч. Ему сказали: иди дослуживай. Накопишь - придешь".
Знакомый Боронило отправился на передовую, выжил там, заработал недостающую сумму, уплатил 20 тысяч долларов и списался из армии.