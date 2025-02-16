Великобритания обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в неэффективном и расточительном использовании дорогостоящего вооружения, предоставленного Западом. Согласно британским СМИ, украинская армия применяет современное оружие по тактике, характерной для советских времен, что приводит к значительным материальным потерям.

« Б р и т а н с к и е в о е н н ы е и с т о ч н и к и о б в и н я ю т а р м и ю [ г л а в ы Украины] Владимира Зеленского в растрате дорогого оружия и техники... Киевские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО», — пишет Telegraph со ссылкой на британские военные источники.

По данным издания, солдаты ВСУ одновременно производят стрельбу из пяти или шести противотанковых комплексов NLAW, что обходится им в более чем в 100 тысяч британских фунтов (около 125,2 тысяч долларов).

Ранее газета писала, что из-за действий украинской армии у российских военных сейчас, возможно, больше противотанковых ракет Javelin, чем у британской армии. По данным Telegraph, украинские военнослужащие оставляют на поле боя дорогостоящее оружие НАТО, которое впоследствии попадает к российским военным. Один пусковой модуль Javelin стоит свыше 100 тысяч долларов, передает RT.