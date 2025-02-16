Отряд БПЛА ВДВ поразил танк Leopard в Курской области

Отряд БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения поразил германский танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео есть в распоряжении ТАСС.

Отряд БПЛА ВДВ поразил танк Leopard в Курской области
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Операторы дронов на оптоволокне в составе группировки "Север" в ходе отражения попытки ВСУ провести ротацию под прикрытием танка обнаружили, поразили и уничтожили Leopard, бронеавтомобиль HMMWV и "Камаз".

"Противник каждый день несет потери среди техники и личного состава", - рассказал ТАСС оператор дрона Уссурийского соединения ВДВ.

После нанесения удара произошла детонация боеприпасов.

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