Отряд БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения поразил германский танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео есть в распоряжении ТАСС.

Операторы дронов на оптоволокне в составе группировки "Север" в ходе отражения попытки ВСУ провести ротацию под прикрытием танка обнаружили, поразили и уничтожили Leopard, бронеавтомобиль HMMWV и "Камаз".

" П р о т и в н и к к а ж д ы й д е н ь н е с е т п о т е р и с р е д и т е х н и к и и л и ч н о г о с о с т а в а " , - р а с с к а з а л Т А С С о п е р а т о р д р о н а У с с у р и й с к о г о с о е д и н е н и я В Д В .

После нанесения удара произошла детонация боеприпасов.