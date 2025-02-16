В Великобритании прокомментировали решение ВСУ выбрасывать ПТРК Javelin
Украинские военные при отступлении оставляют на позициях противотанковые управляемые ракеты Javelin. В результате, у ВС РФ устройств этого типа больше, чем у армии Великобритании, пишет Telegraph со ссылкой на источник в британских вооруженных силах.
Журналисты отметили, что комплекс можно использовать повторно, после первого выстрела. Вместе с тем, бойцы ВСУ оставляют ПТРК на поле боя.
«У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии», — подчеркнул источник.
По данным из открытых источников, стоимость ПТРК Javelin с комплектом из шести ракет составляет от $600 тыс. до $1,5 млн.
Ранее сообщалось, что российские военные научились обманывать Javelin с помощью горящего ведра со смолой, поставленного в пяти метрах от танка. Военные эксперты уточнили, что боеприпас вместо танка поражает горящее ведро, а бронемашина остается целой.