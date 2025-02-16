Украинские военные при отступлении оставляют на позициях противотанковые управляемые ракеты Javelin. В результате, у ВС РФ устройств этого типа больше, чем у армии Великобритании, пишет Telegraph со ссылкой на источник в британских вооруженных силах.

Журналисты отметили, что комплекс можно использовать повторно, после первого выстрела. Вместе с тем, бойцы ВСУ оставляют ПТРК на поле боя.

« У р о с с и й с к и х в о е н н ы х , в о з м о ж н о , т е п е р ь р а к е т J a v e l i n б о л ь ш е , ч е м у б р и т а н с к о й а р м и и » , — п о д ч е р к н у л и с т о ч н и к .

По данным из открытых источников, стоимость ПТРК Javelin с комплектом из шести ракет составляет от $600 тыс. до $1,5 млн.

Ранее сообщалось, что российские военные научились обманывать Javelin с помощью горящего ведра со смолой, поставленного в пяти метрах от танка. Военные эксперты уточнили, что боеприпас вместо танка поражает горящее ведро, а бронемашина остается целой.