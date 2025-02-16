Опровергнута информация об атаке на Смоленск

Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области опроверг информацию о БПЛА, атакующих Смоленск, взрывах в городе и повреждении одного из промышленных предприятий.

В воскресенье ЦУР заявил, что в соцсетях активно распространяется информация об «атаках украинских БПЛА на Смоленск, взрывах в городе и повреждении предприятия «Полимикс».

« И н ф о р м а ц и я н е с о о т в е т с т в у е т д е й с т в и т е л ь н о с т и » , — о т м е ч а е т Ц У Р .

Там добавили, что предприятие, на которое указывают «источники», не работает уже больше полугода, юридическое лицо официально ликвидировано на основании решения арбитражного суда.