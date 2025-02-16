Опровергнута информация об атаке на Смоленск
Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области опроверг информацию о БПЛА, атакующих Смоленск, взрывах в городе и повреждении одного из промышленных предприятий.
В воскресенье ЦУР заявил, что в соцсетях активно распространяется информация об «атаках украинских БПЛА на Смоленск, взрывах в городе и повреждении предприятия «Полимикс».
«Информация не соответствует действительности», — отмечает ЦУР.
Там добавили, что предприятие, на которое указывают «источники», не работает уже больше полугода, юридическое лицо официально ликвидировано на основании решения арбитражного суда.