Опровергнута информация об атаке на Смоленск

Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области опроверг информацию о БПЛА, атакующих Смоленск, взрывах в городе и повреждении одного из промышленных предприятий.

Опровергнута информация об атаке на Смоленск
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В воскресенье ЦУР заявил, что в соцсетях активно распространяется информация об «атаках украинских БПЛА на Смоленск, взрывах в городе и повреждении предприятия «Полимикс».

«Информация не соответствует действительности», отмечает ЦУР.

Там добавили, что предприятие, на которое указывают «источники», не работает уже больше полугода, юридическое лицо официально ликвидировано на основании решения арбитражного суда.