Кадыров сообщил о ликвидации склада боеприпасов ВСУ на харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении склада боеприпасов и замаскированной огневой позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Их обнаружили бойцы спецназа "Ахмат", написал он в Telegram-канале.
"Группа "Бати" легендарного спецназа "Ахмат" МО [Минобороны] РФ. Харьковское направление. Разведывательный расчет БПЛА выявил склад боеприпасов и замаскированную огневую позицию 82-мм автоматического миномета "Василек". <...> Точный удар разнес укрепленную позицию", - написал Кадыров.
Он отметил, что после обнаружения склада и огневой позиции координаты цели были переданы оператору FPV-дронов.
"Наглядный пример того, что камуфляж и маскировка не всегда спасают от зоркого глаза опытного дроновода", - отметил глава Чечни.