Кадыров сообщил о ликвидации склада боеприпасов ВСУ на харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении склада боеприпасов и замаскированной огневой позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Их обнаружили бойцы спецназа "Ахмат", написал он в Telegram-канале.

" Г р у п п а " Б а т и " л е г е н д а р н о г о с п е ц н а з а " А х м а т " М О [ М и н о б о р о н ы ] РФ. Харьковское направление. Разведывательный расчет БПЛА выявил склад боеприпасов и замаскированную огневую позицию 82-мм автоматического миномета "Василек". <...> Точный удар разнес укрепленную позицию", - написал Кадыров.

Он отметил, что после обнаружения склада и огневой позиции координаты цели были переданы оператору FPV-дронов.