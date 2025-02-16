Сальдо назвал напряженной обстановку на линии фронта в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе напряжённой.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

« О б с т а н о в к а н а л и н и и б о е в о г о с о п р и к о с н о в е н и я с т а б и л ь н о н а п р я ж ё н н а я . В р а г п о с т о я н н о о б с т р е л и в а е т м и р н ы е г о р о д а и с ё л а » , — у т о ч н и л о н .

По словам Сальдо, ежедневно ранения получаю два—три мирных жителя, но полностью избежать этого не получится, пока боевые действия не будут прекращены.

« Е с л и д р о н ы и р а к е т ы м о ж н о п о д а в и т ь с р е д с т в а м и Р Э Б и л и с б и т ь , т о а р т и л л е р и й с к и е с н а р я д ы и м и н о м ё т н ы е м и н ы — н е т » , — з а к л ю ч и л г у б е р н а т о р .

Ранее Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики посылают диверсионно-разведывательные группы на освобождённую Россией территорию региона, чтобы сократить численность гражданского населения.