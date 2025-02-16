Сальдо: обстановка на линии фронта в Херсонской области «напряжённая»

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе напряжённой.

Сальдо назвал напряженной обстановку на линии фронта в Херсонской области
© РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения стабильно напряжённая. Враг постоянно обстреливает мирные города и сёла», уточнил он.

По словам Сальдо, ежедневно ранения получаю два—три мирных жителя, но полностью избежать этого не получится, пока боевые действия не будут прекращены.

«Если дроны и ракеты можно подавить средствами РЭБ или сбить, то артиллерийские снаряды и миномётные мины нет», заключил губернатор.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики посылают диверсионно-разведывательные группы на освобождённую Россией территорию региона, чтобы сократить численность гражданского населения.

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