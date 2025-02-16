Сальдо назвал напряженной обстановку на линии фронта в Херсонской области

Сальдо: обстановка на линии фронта в Херсонской области «напряжённая»
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе напряжённой.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Обстановка на линии боевого соприкосновения стабильно напряжённая. Враг постоянно обстреливает мирные города и сёла», — уточнил он.
По словам Сальдо, ежедневно ранения получаю два—три мирных жителя, но полностью избежать этого не получится, пока боевые действия не будут прекращены.
«Если дроны и ракеты можно подавить средствами РЭБ или сбить, то артиллерийские снаряды и миномётные мины — нет», — заключил губернатор.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики посылают диверсионно-разведывательные группы на освобождённую Россией территорию региона, чтобы сократить численность гражданского населения.