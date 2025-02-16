ВС РФ разрезают "мешок" с ВСУ под Курахово

Российские войска перешли в наступление под Курахово, разрезая группировку ВСУ. Об этом сообщает MK.RU.

Отмечается, что ВС РФ взяли под контроль трассу возле села Улаклы, а также продвинулись западнее, приблизившись вплотную к Константинополю. Село Улаклы частично перешло под контроль российских войск.

« Р о с с и й с к и е в о й с к а д о б и л и с ь у с п е х о в к с е в е р о - з а п а д у о т В е л и к о й Н о в о с е л к и , п р о д в и г а я с ь в с т о р о н у с т р а т е г и ч е с к и в а ж н о й т р а с с ы н а Запорожье. Еще одно наступательное направление отмечено в районе Новоелизаветовки, южнее Покровска», — говорится в публикации.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстановку на линии фронта в регионе стабильно напряженной.

По его словам, ВСУ сосредоточились на обстрелах городов и сел региона. При этом не проходит и дня, чтобы два-три человека не получали травмы.