Украина может оказаться в непростом военном положении к началу лета, особенно в случае приостановки военной помощи со стороны США. Об этом сообщила британская еженедельная газета The Observer со ссылкой на источники в Киеве.

Отмечается, что украинская армия уже испытывает серьезные проблемы, включая масштабное дезертирство, трудности с мобилизацией новых военнослужащих и усталость бойцов на передовой.

27 января издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на источник, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на закрытой встрече в Верховной раде предрек Украине "очень опасные процессы для самого ее существования", если до лета не начнутся серьезные переговоры.