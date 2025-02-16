Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

« О к о л о 1 6 : 0 0 м с к д е ж у р н ы м и с р е д с т в а м и П В О у н и ч т о ж е н у к р а и н с к и й б е с п и л о т н ы й л е т а т е л ь н ы й а п п а р а т н а д т е р р и т о р и е й Б е л г о р о д с к о й о б л а с т и » , — указали в заявлении.

Днём 16 февраля оперштаб Белгородской области сообщал об очередной атаке беспилотника ВСУ. Украинский дрон ударил по легковому автомобилю в селе Двулучное Валуйского городского округа, в результате чего пострадал мужчина.