Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Около 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — указали в заявлении.
Днём 16 февраля оперштаб Белгородской области сообщал об очередной атаке беспилотника ВСУ. Украинский дрон ударил по легковому автомобилю в селе Двулучное Валуйского городского округа, в результате чего пострадал мужчина.