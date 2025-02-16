Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США

Европейскому союзу (ЕС) следует готовиться к возможному сокращению США военного контингента в регионе. Об этом заявил глава министерства обороны Швеции Пол Йонсон, его слова приводит ТАСС.

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По словам Йонсона, США пересматривают военное присутствие в Европе, и ЕС нужно подумать о том, как действовать в ситуации, когда Вашингтон выведет часть войск.

« Е в р о п е с л е д у е т п о д г о т о в и т ь с я к т о м у в р е м е н и , к о г д а о н а в о з ь м е т н а с е б я з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш у ю о т в е т с т в е н н о с т ь з а с о б с т в е н н у ю б е з о п а с н о с т ь » , — п р и з в а л Йонсон.

Ранее верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас испугалась конфликта с США после слов вице-президента Штатов Вэнса о Европе.