Российские военные захватили работоспособный коптер украинских диверсантов

Российским военным удалось захватить работоспособный украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на левом берегу Днепра. Дрон принадлежал уничтоженной диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

« Н а л е в о м б е р е г у Д н е п р а б ы л а у н и ч т о ж е н а р а з в е д г р у п п а В С У в с о с т а в е т р е х д и в е р с а н т о в . З а х в а ч е н о в о о р у ж е н и е , у к р а и н с к и й р а з в е д ы в а т е л ь н ы й к о п т е р , о б о р у д о в а н и е и л о д к а , н а к о т о р о й п е р е д в и г а л а с ь Д Р Г » , — с о о б щ и л и н ф о р м а ц и о н н о м у а г е н т с т в у п р е д с т а в и т е л ь р о с с и й с к и х с и л о в и к о в .

В распоряжение РИА Новости было также передано видео, на котором запечатлены уничтоженные диверсанты, а также их оружие и оборудование, захваченное российскими бойцами.

5 февраля сообщалось, что российские войска уничтожили ДРГ ВСУ на территории ДНР. В украинскую диверсионно-разведывательную группу входило шесть человек.