Министр обороны Швеции не исключил, что США выведут своих военных из Европы

Соединенные Штаты могут сократить свое военное присутствие в Европе. Такое мнение высказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"США сейчас пересматривают свое военное присутствие в Европе и могут затем сократить его. Европе следует подготовиться к тому времени, когда она возьмет на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность", - цитирует министра агентство ТТ.

На территории Европы находится почти 100 тыс. американских военных.

Глава Пентагона Пит Хегсет на этой неделе потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.