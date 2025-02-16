Пленный признался в прослушивании запрещенной русской музыки

«Мало нормальных»: Пленный рассказал, что слушал запрещенную русскую музыку
Пленный украинский солдат Денис Откаленко признался, что, несмотря на запрет, слушал российскую музыку.
Это заявление было зафиксировано на видео, опубликованном Министерством обороны России.
— Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку, например, в машине. Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, как и блогеров, — рассказал он.
Откаленко добавил, что на Украине к военным перестали относиться как к людям и полноценным членам общества, передает РИА Новости.
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