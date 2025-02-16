Пленный украинский солдат Денис Откаленко признался, что, несмотря на запрет, слушал российскую музыку.

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Это заявление было зафиксировано на видео, опубликованном Министерством обороны России.

— П р и н я л и з а к о н , ч т о з а п р е щ а е т с я с л у ш а т ь р у с с к у ю м у з ы к у , н а п р и м е р , в м а ш и н е . Я в э т о н е в н и к а л , я и с м о т р е л р у с с к и х б л о г е р о в н а Y o u T u b e и в T i k T o k и м у з ы к у с л у ш а л . У к р а и н с к и х м а л о н о р м а л ь н ы х и с п о л н и т е л е й , к а к и б л о г е р о в , — р а с с к а з а л о н .

Откаленко добавил, что на Украине к военным перестали относиться как к людям и полноценным членам общества, передает РИА Новости.

Штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным «Пончик» рассказал, что бойцы ВСУ, взятые в плен, утверждают, что они всего лишь водители и повара, хотя на самом деле воюют с 2014 года.

Российский военнослужащий рассказал о попытке убедить украинского солдата сдаться в плен во время боя в нескольких километрах от населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике. Еще один боец с позывным «Босяк» зашел в расположение к 13 украинским бойцам и уговорил их сдаться.