Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал ТАСС, что украинец, сбежавший после принудительной мобилизации из учебного лагеря ВСУ в Великобритании, получил российское гражданство.

По словам Сальдо, киевлянин смог добраться до Херсонской области, где получил российское гражданство.

« Ч е л о в е к у ж е п о л у ч и л р о с с и й с к о е г р а ж д а н с т в о п о у п р о щ е н н о й п р о ц е д у р е , т а к к а к о н в ы х о д е ц и з Х е р с о н с к о й о б л а с т и . Т е п е р ь и м е е т п р а в о н а в с е в и д ы с о ц и а л ь н о й п о м о щ и , п р е д у с м о т р е н н ы е р о с с и й с к и м з а к о н о д а т е л ь с т в о м » , — п о я с н и л Сальдо.

Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкоматов) задержали мужчину в октябре 2024 года. Он оказался в числе 450 новобранцев, которых отобрали для обучения в Великобритании. Он провел в лагере 30 дней, после чего смог сбежать, используя второй загранпаспорт.

До этого РИА Новости сообщало, что военнопленный Дмитрий Какойло, служивший в Вооруженных силах Украины, два года скрывался от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата), пока на не нарушил правила дорожного движения.