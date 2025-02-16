Военнослужащие группировки войск "Восток" ВС России поразили пять пунктов управления украинскими беспилотниками за сутки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев в беседе с ТАСС.

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Также в течение суток украинская армия потеряла до 150 человек личного состава, два многоцелевых транспортера-тягача, танк Т-64, отметил он. Кроме того, ВСУ лишились двух самоходных артиллерийских установок М109 Paladin, двух буксируемых гаубиц, в том числе М198, трех автомобилей и двух пунктов боепитания. Кроме того, в районе Луговского были сорваны инженерные работы ВСУ, добавил Гордеев.

14 февраля Минобороны России сообщило, что российский военнослужащий Эдуард Белоусов обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ и уничтожил украинских солдат. По данным ведомства, Белоусов, умело командуя подчиненными, сковал действия противника, подбил из гранатомета два пикапа ВСУ и ликвидировал более десяти вражеских диверсантов.