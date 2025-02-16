На Западном берегу произошли столкновения военных Израиля и палестинцев

Столкновения израильских военных с палестинцами произошли в ходе армейских рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его сведениям, израильские силы совершили налет на город Аль-Иссавия, расположенный неподалеку от Иерусалима, спровоцировав столкновения с его жителями. Военные арестовали молодого человека в районе Дженина, что также привело к столкновениям, и взяли штурмом расположенную неподалеку деревню Бир аль-Баша. Одновременно сообщается, что в городе Калькилья оккупационные силы напали на 36-летнего палестинца, избив его, в результате чего он был госпитализирован.

Израильские военные утверждают, что продолжающиеся операции на Западном берегу Иордана нацелены на вооруженных палестинских боевиков. От этих действий в первую очередь страдают мирные жители, потому что большая часть гражданской инфраструктуры повреждена и разрушена. Как отмечает катарский телеканал Al Jazeera, по меньшей мере 35 тыс. палестинцев были насильственно перемещены из-за продолжающихся израильских рейдов и военных операций, которые проводятся по всему оккупированному Западному берегу.