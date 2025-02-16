Танк ВСУ не смог скрыться от удара FPV-дрона в Курской области

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов ударных БПЛА на оптоволокне 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север». На видео наши беспилотники уничтожают бронированную и автомобильную технику украинских националистов в Курской области.

Военнослужащие ВС РФ сняли, как танк ВСУ петляет по дороге в попытке уйти от преследования, однако наш FPV-дрон все равно настигает и поражает его.

На вооружении морпехов группировки «Север» - целая линейка ударных беспилотников, в том числе работающих на основе оптоволоконной связи. Такая связь позволяет операторам получить информацию в режиме реального времени, что помогает нанести более точный удар по технике и местам скопления живой силы ВСУ.

Оснащенные оптоволоконными кабелями беспилотники не подвержены воздействию РЭБ противника.

По словам бойцов, они сочетают в себе лучшие качества FPV-дронов и противотанковых ракетных комплексов с проводным управлением. Обычно их используют, чтобы уничтожить технику и пехоту украинских боевиков на линии боевого соприкосновения и в ближнем тылу.

Ранее российские операторы БПЛА уничтожили пикапы ВСУ в ДНР. Технику противника обнаружили и поразили военнослужащие группировки войск «Запад».