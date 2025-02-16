США запросили у стран Европы гарантии безопасности для Украины

Финский президент Александр Стубб заявил, что США обратились к европейским странам с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности, передает Reuters. По словам четырех европейских источников, США разослали в страны региона документ с вопросами, которые включают, например, возможность предоставить ВС.

Один из источников агентства отметил, что в опроснике было шесть пунктов.

" А м е р и к а н ц ы п р е д о с т а в и л и е в р о п е й ц а м в о п р о с н и к о т о м , ч т о б ы л о б ы в о з м о ж н о " , - с к а з а л п р е з и д е н т Финляндии.

По словам представителя Госдепа, США дали понять, что "с нетерпением" ожидают инициатив европейских партнеров по поводу создания прочной структуры безопасности. На этой неделе Bloomberg передавало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США отправят своих миротворцев на Украину.