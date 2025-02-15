Раскрыто реальное положение дел в элитной 155-й бригаде ВСУ
О реальном положении дел в элитной 155-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал пленный украинский боец Сергей Чередниченко. Видео с его участием опубликовало Минобороны РФ в Telegram.
Военнопленный признался, что не проходил никакой специальной подготовки — за его спиной только обычные курсы. Воевать его отправили с ржавым автоматом «Калашникова», обещая выдать форму и бронежилеты.
«Но ничего нет», — указал он.
Рекламную кампанию вокруг распиаренной бригады солдат назвал «полной туфтой», отметив, что он даже не видел никакой зарубежной техники.
Стало известно, что предпримет Украина после разгрома в Курской области
Ранее сообщалось, что из элитной 155-й бригады ВСУ дезертировали около 1,7 тысячи человек. Пленный украинский командир назвал формирование бригады пиаром и уточнил, что в нее набрали немотивированных солдат, в том числе ограниченно годных.