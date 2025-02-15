В ходе боевых действий на территории Курской области российскими военнослужащими были взяты в плен украинские бойцы, которые, скрывают свой многолетний боевой опыт, представляясь мобилизованными. Об этом в интервью РИА Новости заявил штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным "Пончик".

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"Пончик" рассказал о случаях, когда пленные украинские военные утверждали, что являются не бойцами, а водителями или поварами, только что призванными в армию.

В качестве примера "Пончик" привел ситуацию с захватом опорного пункта, где шесть украинских военнослужащих заявили о недавней мобилизации. Однако данные в их мобильных телефонах показали, что многие из задержанных участвовали в боевых действиях с 2014 года.

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В начале февраля офицер российской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Боцман" заявил, что в Курской области были найдены документы, которые свидетельствуют о том, что в ходе вторжения в российский регион были направлены люди, насильственно мобилизованные в Вооруженные силы Украины.