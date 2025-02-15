В ЕС раскрыли планы по созданию «Оборонного союза»
Евросоюз намерен в ближайшие годы сконцентрироваться на создании «оборонного союза», чтобы обеспечить собственную безопасность. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта, передает РИА Новости.
Кошта выступил на Мюнхенской конференции и рассказал, что военные расходы ЕС с 2021 года выросли на 30%. Чиновник призвал «сделать больше», поскольку «мир без эффективной обороны — это иллюзия».
«Две недели назад я собрал лидеров Европейского союза, чтобы дать политические указания Еврокомиссии и представителю ЕС относительно возможностей в области обороны. Мы сможем этого добиться», — заявил Кошта.
Он подчеркнул, что ЕС поставит оборону в приоритет и будет сотрудничать с Британией и НАТО.
Ранее министр обороны ФРГ заявил, что новое правительство страны должно увеличить военные расходы.
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Одновременно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала к середине марта стратегию по «усилению обороны ЕС и увеличению оборонных расходов».