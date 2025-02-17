Стали известны подробности ночных ударов  по объектам ВСУ

В ночь на 17 февраля российская армия нанесла серию ударов по военным и инфраструктурным объектам в ряде регионов Украины.

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В Харьковской области целями стали военные склады и расположения личного состава в Изюме и Балаклее, пишет "Военное обозрение". Зафиксированы прилеты в Киеве и окрестностях украинской столицы - в частности, Белой Церкви и Вышгороде.

Попал под удар порт Одессы и военные объекты в ее пригородах. Один из прилетов пришелся на аэродром. Поражены цели в Днепропетровской и Сумской областях, Черкассах и городе Лубны Полтавской области.

Режим воздушной тревоги продолжает действовать на всей территории Украины к востоку от Днепра, а также в некоторых западных регионах: на севере и юге.